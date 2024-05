В Грузии спецназ отступил после попытки разгона протеста против закона об "иноагентах"

Грузинский спецназ в ночь на среду пытался жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SOVA.

В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.

Tensions rise in Georgia.



Darkest days are ahead. Pray for us. Help us expose the Russian government for what they are internally.



Sanction these fuckers!!!! pic.twitter.com/ySZc3ypkRu

