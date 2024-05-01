В Грузии спецназ отступил после попытки разгона протеста против закона об "иноагентах"

Грузинский спецназ в ночь на среду пытался жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SOVA.

В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.

Tensions rise in Georgia.



Darkest days are ahead. Pray for us. Help us expose the Russian government for what they are internally.



Sanction these fuckers!!!! pic.twitter.com/ySZc3ypkRu Реклама: April 30, 2024

Позже силовики отступили, а демонстранты смогли вернуться к зданию парламента, информирует "Эхо Кавказа"

Уже в 12:00 по местному времени в среду в законодательном органе Грузии продолжится обсуждение закона об "иноагентах".

Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, участвовавших в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.

На улице Читадзе ранее произошли столкновения между активистами и полицейскими: сотрудники МВД Грузии с применением силы освободили территорию у бокового входа в парламент, где политики и активисты проводили сидячую акцию.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

Ранее в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

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