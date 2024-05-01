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В Грузии спецназ отступил после попытки разгона протеста против закона об "иноагентах"

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Новости — Среда, 1 мая 2024, 07:44 — Андрей Синявский

Грузинский спецназ в ночь на среду пытался жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси, после чего отступил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SOVA.

В попытке разогнать демонстрантов у здания парламента Грузии спецназовцы применили слезоточивый газ и водомет, но протестующие отказались покидать проспект Руставели.

Позже силовики отступили, а демонстранты смогли вернуться к зданию парламента, информирует "Эхо Кавказа"

Уже в 12:00 по местному времени в среду в законодательном органе Грузии продолжится обсуждение закона об "иноагентах".

Накануне вечером грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере десяти человек, участвовавших в акции протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси.

На улице Читадзе ранее произошли столкновения между активистами и полицейскими: сотрудники МВД Грузии с применением силы освободили территорию у бокового входа в парламент, где политики и активисты проводили сидячую акцию.

Напомним, что юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Его обсуждение на пленарной сессии парламента Грузии может продолжаться еще несколько дней.

Ранее в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.

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