В Грузии второе чтение закона об "иноагентах" может занять несколько дней

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении вынесен на рассмотрение пленарной сессии парламента Грузии, однако его обсуждение может занять несколько дней.

Об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Говорю вам от имени команды, мы никуда не спешим. Рассмотрение может занять до трех дней, но мы не спешим, сколько бы дней это ни заняло, нет проблем в том, чтобы поработать детально – подождем еще.

Что (в законе) российское или плохое, может, кто-то это как-то скажет?" – сказал Мдинарадзе на пленарном заседании парламента.

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Напомним, что юридический комитет парламента поддержал законопроект во втором чтении 29 апреля. Председатель комитета Анри Оханашвили удалил с заседания в целом 14 депутатов от оппозиции и трех представителей неправительственных организаций, которые выступили с критическими замечаниями в адрес законопроекта. Оханашвили обвинил оппонентов в нарушении регламента, в частности делал замечания за продолжение разговора после выключения микрофона.

Согласно распоряжению спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, сегодня, 30 апреля, в парламенте снова введен желтый уровень безопасности. Это означает, что в здание смогут войти и работать только аккредитованные журналисты телекомпаний, представители других СМИ такой возможности не будут иметь.

Рассмотрение проекта закона в парламенте происходит на фоне акций против инициативы "Грузинской мечты". Масштабный митинг запланирован и на сегодня. Он начнется в 19:00 по тбилисскому времени. В шествии примут участие студенты грузинских университетов, представители неправительственного сектора и оппозиции.

В понедельник в ЕС в очередной раз предупредили Грузию, что принятие закона об "иноагентах" будет иметь последствия для процесса ее интеграции в Европейский Союз.