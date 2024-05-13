Разведка Британии прокомментировала использование силами РФ на фронте легких вездеходов

Британская разведка отметила все более частое использование армией РФ легких вездеходов и мотоциклов в военных целях, отметив, что это имеет и определенные преимущества, и недостатки.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о российско-украинской войне от 13 мая.

Аналитики отмечают, что с начала 2024 года Россия, скорее всего, нарастила использование на фронте легких транспортных средств гражданского назначения, таких как вездеходы и мотоциклы с высокой проходимостью, для военных целей – перевозки личного состава и осуществления атак на украинские позиции, в частности в ночное время.

Они вспомнили, как в ноябре 2023 года правитель России лично осматривал новоприобретенные китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Появлялась информация, что Россия приобрела их более 2100 единиц.

Реклама:

Аналитики разведки предполагают, что россияне активизировали использование этих легких и быстрых транспортных средств для того, чтобы быстро проводить разведку украинских позиций и использовать результаты для нанесения поражения с помощью артиллерии, FPV-дронов или других ударных беспилотников.

В то же время эти средства, несмотря на свою мобильность как дополнительное преимущество, более уязвимы к огневому поражению с помощью различного оружия, в том числе украинских FPV.

В предыдущем обзоре разведка проанализировала данные о рекордных убытках российского "Газпрома", а в субботу – инциденты с аварийным сбросом бомб с российских самолетов на территории РФ.