Разведка Британии проанализировала инциденты в РФ с "уроненными" бомбами

Нередкие инциденты с аварийным схождением боеприпасов с российских самолетов на собственной территории указывают на системную проблему, создающую большую угрозу для российского гражданского населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 11 мая.

Разведка вспоминает серию случаев схода боеприпасов с российских самолетов, которые должны были лететь запускать их по целям на территории Украины. Так, 4 мая этого года сообщали о том, что истребитель уронил ФАБ-500 над Белгородом. Местный губернатор рассказал о взрыве и нанесенном им ущербе – 30 поврежденных домов, 10 авто и 5 пострадавших – не называя причины.

18 февраля появлялась информация о ФАБ-250, которую "потеряли" неподалеку от Белгорода, из-за этого пришлось эвакуировать 150 человек.

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Разведка приводит подсчеты СМИ, не называя конкретные издания, что только за март-апрель 2024 года над Белгородской областью таким образом "потеряли" 20 боеприпасов.

"Данные случаи указывают на продолжающуюся неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения", – заключают в обзоре.

В предыдущем обзоре британская разведка проанализировала влияние, которое на парад 9 мая в Москве имели потери российской армии в войне против Украины.

Между тем Институт изучения войны проанализировал начало наступательных действий армии РФ на севере Харьковщины и их цель.