Reuters узнал детали будущего соглашения по безопасности Украины с ЕС

Проект двустороннего соглашения по безопасности между Европейским Союзом и Украиной фиксирует формы помощи в сфере безопасности и обороны, которые объединение будет продолжать предоставлять Киеву, а также механизм консультаций в случае будущей агрессии.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом соглашения, передает "Европейская правда".

Документ, который был подготовлен в апреле и сейчас обсуждается между ЕС и Украиной, предусматривает, что в случае "будущей агрессии" Киев и Брюссель в течение 24 часов проведут консультации и "быстро определят" дальнейшие шаги в соответствии с обязательствами.

Проект также перечисляет девять форм помощи по безопасности, которые ЕС будет продолжать предоставлять Украине, в том числе поставки оружия, обучение военных, сотрудничество в оборонной промышленности и помощь в разминировании.

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Обязательства будут оставаться в силе "до тех пор, пока Украина будет продолжать свой европейский путь" и будут пересмотрены не позднее чем через 10 лет, говорится в документе. Он не уточняет стоимость или количество будущей помощи – их должны согласовать отдельно страны-члены ЕС, которые также предоставляют собственную двустороннюю помощь Украине.

Также проект соглашения по безопасности указывает, что ЕС согласился выделить 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для военной помощи Украине в этом году, но обязательства выделять такую же сумму в последующие годы нет.

Европейские чиновники, которых цитирует Reuters, подчеркивают, что соглашение не тождественно коллективной обороне в рамках НАТО, а является скорее обязательством предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Немецкая газета Welt am Sonntag, которая первой сообщила о проекте соглашения между Украиной и Евросоюзом, утверждала, что договоренность планируют финализировать до конца июня.

Украина уже подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией, переговоры уже завершены.