Франция отправит Украине вторую партию ракет ПВО к SAMP/T

Франция поставит Украине новую партию зенитных ракет Aster к системе ПВО SAMP/T.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Национальной ассамблее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я, пожалуй, могу вам сообщить, что только что подписал вторую партию ракет Aster именно для того, чтобы тот ЗРК SAMP/T, который мы передали с итальянскими партнерами, продолжал работать, поскольку речь идет о перехвате российских ракет", – сказал Лекорню.

Ни количество переданных ракет, ни график поставок не были детализированы.

Реклама:

Зато в соответствующей компании, оружейной группе MBDA, продолжаются усилия по ускорению процесса производства ракет.

Это происходит в дополнение к "работе с MBDA над восстановлением ракет", что "позволяет нам предоставить все Украине без ущерба для наших запасов", добавил министр вооруженных сил.

"Ситуация на линии фронта действительно напряженная. Она также объясняется тем, что российские войска пытаются воспользоваться этим периодом задержки с поступлением американской помощи.

Существует задержка, и поэтому существует очень значительное давление со стороны вооруженных сил Российской Федерации с этой стороны", – отметил Лекорню.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил усиление российских атак против Украины, а также сообщил о поставках оружия в ближайшее время.

Украинская сторона дополнительно сообщала, что Зеленский и Макрон обсудили участие лидера Франции в грядущем Саммите мира в Швейцарии.