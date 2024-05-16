Болгария собирается отсудить у "Газпрома" 400 млн евро за остановку поставок газа

Болгарская государственная компания "Булгаргаз" подаст иск против российского "Газпрома" на 400 млн евро из-за прекращения поставок газа в Болгарию в 2022 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил временно исполняющий обязанности министра энергетики Владимир Малинов, сообщает Nova.bg.

Чиновник напомнил, что в апреле 2022 года российская компания приостановила поставки природного газа болгарской "Булгаргаз" – через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Согласно оговоренным положениям, которые мы имеем с "Газпромом", мы сначала выставим претензию компании и дадим короткий срок для добровольного урегулирования претензии", – отметил он.

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По словам Малинова, если этого не произойдет, болгарская сторона подаст иск в арбитражный суд в Париже.

Ранее сообщалось, что "Булгаргаз" уже выбрала международную юридическую фирму, которая будет представлять страну в коммерческом арбитраже против "Газпрома" в секторах поставок нефти, газа и СПГ.

Напомним, "Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу в конце апреля 2022 года, поскольку обе страны отказались открывать рублевые счета в "Газпромбанке".

В июне прошлого года стало известно, что Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против "Газпрома" за приостановку поставок газа в апреле 2022 года.

Болгария пыталась возобновить контакты с "Газпромом" и просила возобновить поставки газа, но российская компания отказалась дать четкий ответ.