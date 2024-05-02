В Сербии утвердили новое правительство с пророссийским вице-премьером под санкциями США

Народная скупщина (парламент) Сербии 2 мая большинством голосов утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем, в состав которого вошел Александар Вулин, находящийся под санкциями США за сотрудничество с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

За новое сербское правительство проголосовали 152 из 213 депутатов Народной скупщины, 61 депутат был против, воздержавшихся не было.

Вучевич, лидер Сербской прогрессивной партии (СНС), в своем выступлении назвал "два краеугольных камня" внешней политики Белграда – "политическая независимость и военный нейтралитет".

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Он заверил, что полноправное членство в ЕС остается стратегическим приоритетом Сербии. В то же время Вучевич подчеркнул, что Белград не откажется от дружбы с Россией, народ которой Сербия считает братским, но добавил, что то же самое касается Украины и украинского народа.

"Мы четко осудили нападение России на Украину, но мы также выразили свое несогласие с политикой санкций против Российской Федерации, к которой мы не хотим и не будем присоединяться", – сказал Вучевич.

Министром иностранных дел в новом правительстве Сербии стал Марко Джурич, ныне посол Сербии в США. Предыдущий глава сербского МИД Ивица Дачич стал вице-премьером и министром внутренних дел. Братислав Гашич возглавит Министерство обороны Сербии.

Одним из самых противоречивых назначений правительства Вучевича стал Александар Вулин, который получил портфель вице-премьер-министра.

Ранее Вулин был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах. После этого Вулин подал в отставку с должности главы разведслужбы.