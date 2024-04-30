В Сербии представили состав нового правительства – к власти возвращается самый пророссийский министр

Милош Вучевич, получивший мандат на формирование нового правительства Сербии, представил кандидатов в министры в свой кабинет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает N1.

В частности, Вучевич предложил на должность вице-премьера Александара Вулина, которого считают наиболее приближенным к РФ сербским политиком.

Вулин с 2022 года занимал должность главы разведывательной службы, Агентства безопасности и информации Сербии.

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Ранее Вулин был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" – "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах. После этого Вулин подал в отставку с должности главы разведслужбы.

Санкции против Вулина США объяснили тем, что тот "использует свои полномочия для поддержки России, способствуя ее злонамеренной деятельности, которая подрывает безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России возможности для дальнейшего усиления своего влияния в регионе".

Еще одним вице-премьером и министром внутренних дел предлагают назначить Ивицу Дачича, в прошлом – главу МИД Сербии.

МИД предлагают возглавить Марко Джуричу, который работал представителем сербского правительства по делам Косова и Метохии.

Министерство обороны может возглавить Братислав Гашич, министр внутренних дел в предыдущем правительстве. Гашич уже возглавлял оборонное ведомство в прошлом, но был отправлен в отставку за оскорбление журналистки.

Среди министров, которых всего 31, восемь никогда не руководили министерствами. В новом правительстве будет 10 женщин.

Вучевич предложит спикеру парламента Ане Брнабич завтра провести заседание парламента, на котором обсудят состав нового правительства.