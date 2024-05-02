ЕС продлил до конца года льготные меры государственной помощи фермерам

Европейская комиссия 2 мая объявила, что продолжает до конца 2024 года временное освобождение от ограничений государственной помощи в сельском хозяйстве и рыболовстве, представители которых устраивали протесты из-за экономических трудностей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Продолжение касается поправки к Рамочным условиям государственной помощи в условиях временного кризиса и переходного периода (TCTF), введенной в марте 2022 года в ответ на полномасштабную войну России против Украины.

Нынешнее решение Еврокомиссии продолжает целевое действие поправки к TCTF до 31 декабря 2024 года.

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Вице-президент исполнительного органа ЕС Маргрет Вестагер заявила, что продление срока действия даст больше времени секторам, чтобы "справиться с конкретными вызовами, связанными с рыночными потрясениями, вызванными войной России в Украине".

Она отметила, что TCTF будет постепенно отменен, как это было запланировано для других секторов.

В феврале на фоне протестов фермеров по всему ЕС Европейская комиссия официально продлила исключение из правил по оставлению части сельскохозяйственных земель под паром.

Из-за возмущения фермеров ЕК также решила отозвать спорный законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве.