Еврокомиссия отзовет законопроект по пестицидам, возмутивший фермеров

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что она отзовет противоречивый законопроект, который имел целью сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Еврокомиссия впервые предложила регулирование устойчивого использования пестицидов (SUR) в 2020 году в рамках "Зеленого курса" – политического проекта фон дер Ляйен, который включает амбициозные и юридически обязывающие планы сделать континент климатически нейтральным к 2050 году. В июне 2022 года Комиссия официально предложила законопроект SUR, поставив цель сократить использование пестицидов и риски на 50 процентов к 2030 году.

"Комиссия предложила SUR с достойной целью уменьшить риски, связанные с химическими средствами защиты растений. Но предложение SUR стало символом поляризации", – сказала фон дер Ляйен депутатам Европарламента в Страсбурге.

С ростом политической оппозиции со стороны фермерских лобби и правоцентристских политиков, а теперь и с протестами фермеров, охвативших европейские страны, Еврокомиссия все же решила дать задний ход.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо приветствовал этот шаг, а ведущий немецкий правоцентрист Петер Лизе написал в Twitter (X): "Браво".

Это происходит в рамках более широкого смягчения позиции ЕС по экологизации агропродовольственного сектора: Еврокомиссия отказалась от ссылок на сельское хозяйство в климатических целях на 2040 год, которые вскоре будут обнародованы, а на прошлой неделе ввела годовую паузу в требовании к фермерам оставлять сельскохозяйственные угодья под паром ради сохранения биоразнообразия.

Отступление фон дер Ляйен в значительной степени обусловлено оппозицией ее собственной политической семьи, правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП). За четыре месяца до выборов в Европарламент ЕНП пытается представить себя как бастион интересов фермеров, чтобы получить голоса сельских избирателей.

Фон дер Ляйен также сообщила, что отчет о консультациях с фермерами и экологическими группами будет готов "до конца лета" и станет основой будущей аграрной политики Евросоюза, которая сейчас базируется на выделении гигантских субсидий в рамках Общей аграрной политики.

Во многих странах ЕС уже несколько недель продолжаются протесты фермеров.

В болгарской столице Софии 5 февраля на улицы вышли сотни фермеров, обвиняя правительство в неспособности решить проблемы аграрного сектора – так же, как и в других европейских странах.

Тем временем в Латвии фермеры в 16 городах вышли на акцию протеста, выдвинув в качестве одного из главных требований запрет продукции из России и Беларуси.