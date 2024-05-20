Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы

Россия испытывает дефицит рабочей силы, который становится значительной проблемой в некоторых секторах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне.

Британские обозреватели приводят оценку российского издания "Известия", по которой в 2023 году в России не хватало 4,8 миллиона работников. В частности, российская транспортно-логистическая отрасль не смогла заполнить 25% вакансий водителей грузовиков в течение прошлого года.

Дефицит рабочей силы по крайней мере частично вызван войной России в Украине, которая привела к мобилизации части трудоспособного населения и эмиграции некоторых квалифицированных специалистов.

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Недавно дефицит рабочей силы усилился из-за ограничений на трудоустройство мигрантов, введенных после террористического акта ИГИЛ-К под Москвой 22 марта 2024 года.

Вследствие дефицита рабочей силы группа российских парламентариев рассматривает возможность внесения поправок в российский трудовой кодекс.

Если они будут приняты, это будет означать, что государство сможет перемещать работников из мест, где их избыток, туда, где не хватает рабочей силы.

Перемещение будет временным, и работники будут переводиться только с их согласия. Однако, хотя это и не является принудительным, это потенциальный шаг к мобилизации рабочей силы, говорится в обзоре.

Ранее британская разведка рассказывала, что из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников, особенно ощутим он в IТ-сфере.

В сентябре прошлого года в годовщину подписания Владимиром Путиным указа о частичной мобилизации в Минобороны Великобритании определили проблемы, с которыми столкнулась российская армия.