Разведка Британии рассказала о дефиците рабочей силы в необоронных отраслях РФ из-за войны

Из-за мобилизации и призыва в армию в необоронных отраслях России усилился дефицит работников, особенно ощутим он в ИТ-сфере после массового выезда специалистов из страны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в понедельник, пишет "Европейская правда".

Британские аналитики отметили, что российские военные намерены набрать 420 тысяч контрактников до конца 2023 года. 3 сентября 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сейчас набрано 280 тысяч человек. Эти цифры невозможно проверить независимым образом.

"Призыв в армию в России продолжает негативно влиять на рабочую силу в промышленности. Институт экономической политики имени Егора Гайдара обнаружил, что дефицит работников в промышленности России достиг нового максимума в 42% в июле 2023 года, что на 7% больше, чем в апреле 2023 года", – говорится в обзоре.

В отличие от призыва в других отраслях, в ИТ-секторе Россия приняла меры для сохранения рабочей силы.

Это, вероятно, подчеркивает особенно острый дефицит в секторе после того, как около 100 тысяч ИТ-работников покинули Россию в 2022 году. Это составляет 10% рабочей силы в ИТ-секторе.

4 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва ИТ-специалистов с 27 до 30 лет.

"Это свидетельствует о том, что мобилизация и призыв в армию в России усилили дефицит рабочей силы в необоронных отраслях. Накануне президентских выборов в России, запланированных на март 2024 года, российские власти, вероятно, будут пытаться избежать дальнейших непопулярных мобилизаций", – говорится в обзоре.

Ранее британская разведка сообщила, что РФ вербует на войну мигрантов из Центральной Азии, чтобы закрыть потери.