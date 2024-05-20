Нуланд считает, что США должны помогать Украине бить по целям в России

Бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, карьера которой была связана с Украиной и Россией, считает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории и Вашингтон с союзниками должен в этом помочь.

Об этом она сказала в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда".

Комментируя последние продвижения российских сил на севере Харьковской области, Нуланд отметила, что Украина должна иметь возможность "останавливать российские атаки, которые осуществляются с баз внутри России".

Реклама:

"Я считаю, что если атаки осуществляются непосредственно из-за границы России, то эти базы должны быть законными целями, независимо от того, откуда запускаются ракеты или откуда поставляются войска", – добавила она.

Экс-заместитель государственного секретаря США считает, что "для этого пришло время" после очередной эскалации войны со стороны России, которая теперь угрожает Харькову и пытается уничтожить его, "даже не разворачивая войска на земле".

"Поэтому я думаю, что пришло время предоставить украинцам большую помощь в нанесении ударов по базам внутри России", – подчеркнула Нуланд.

По ее мнению, это не приведет к эскалации со стороны Москвы и "еще большему втягиванию США" в войну, потому что именно Россия ответственна за эту эскалацию, а сейчас "получает прямое преимущество в этой войне от наших колебаний".

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.