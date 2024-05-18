WSJ: Украина попросила США помощи и разрешения для ударов по целям в России

Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и представителей оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

Эта просьба появилась в то время, когда Россия получила крупнейшие территориальные достижения в Украине за почти 18 месяцев в северо-восточной части Харьковщины.

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По словам американских чиновников, запрос Украины, который поступил на прошлой неделе, "пересматривается".

Если США согласятся на такие изменения, это может означать серьезное изменение политики администрации Байдена, которая давно стремится уменьшить риск военной эскалации между Вашингтоном и Москвой, поддерживая при этом Украину, отмечает издание.

"Они действительно просили (США) о помощи, чтобы нанести удар по России... Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении ударов по россиянам", – сказал генерал Чарльз Браун-младший журналистам, которые путешествовали с ним в Европу.

Представитель Белого дома официально заявил, что текущая политика США не поддерживает оказание помощи с определением целей или использование американского оружия на территории России. "Мы не поощряем и не поддерживаем атаки внутри России, что является нашей давней политикой", – сказал спикер.

Запрет США – и их отказ предоставлять разведывательные данные, которые Украина могла бы использовать для атак на цели в России с помощью собственных беспилотников и систем вооружения – ограничил возможности Киева атаковать российские командные пункты и места сбора войск по российскую сторону границы.

Россия перебрасывает силы и средства на северо-восток Украины с безопасной территории поблизости, усиливая атаки в Харьковской области.

Во время визита в Киев на этой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на вопрос СМИ о том, рассматривают ли США возможность снятия ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Соединенными Штатами.

"Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но, в конце концов, Украина должна сама принимать решение о том, как она собирается вести эту войну", – сказал он.

Ранее в этом месяце глава МИД Британии Дэвид Кэмерон сказал, что Украина имеет право использовать оружие, которое поставляет Британия, против целей в России.