Нуланд вважає, що США повинні допомагати Україні бити по цілях у Росії

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, кар’єра якої була пов’язана з Україною та Росією, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території й Вашингтон із союзниками має в цьому допомогти.

Про це вона сказала в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи останні просування російських сил на півночі Харківської області, Нуланд наголосила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині Росії".

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"Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону Росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська", – додала вона.

Ексзаступниця державного секретаря США вважає, що "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку Росії, яка тепер загрожує Харкову і намагається знищити його, "навіть не розгортаючи війська на землі".

"Тому я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині Росії", – підкреслила Нуланд.

На її думку, це не призведе до ескалації з боку Москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме Росія відповідальна за цю ескалацію, а нині "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".

Видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удари власною зброєю, та окремо попросила зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об'єктів на території РФ.

Раніше в Пентагоні заявили, що вважають, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.