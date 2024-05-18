Белый дом не изменил позицию относительно ударов оружием США по России

В Белом доме заявили, что его политика в отношении использования американского оружия на территории России не изменилась – США не поощряют к этому и не делают возможным такие атаки.

Об этом сказал во время брифинга 17-го мая Джон Кирби, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома, его цитирует "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Кирби отвечал на вопрос в то время, как активизировались дискуссии о необходимости изменения подхода администрации Байдена по использованию американского оружия после начала наступления России на севере Харьковщины.

"Мы не поощряем и не делаем возможным атаки с использованием оружия, переданного США, внутри российской территории. Это политика, которая осталась неизменной", – заявил Джон Кирби.

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Ранее в Пентагоне заявили, что считают, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина обратилась к администрации Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары собственным оружием, и отдельно попросила снять ограничения на использование предоставленного США оружия против военных объектов на территории РФ.

Во время визита в Киев на этой неделе Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на вопрос СМИ о том, рассматривают ли США возможность снятия ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Соединенными Штатами.

"Мы не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины, но, в конце концов, Украина должна сама принимать решение о том, как она собирается вести эту войну", – сказал он.