Бербок в Украине получила орден и призналась, что планировала поехать в Харьков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена отменить визит в Харьков, запланированный в рамках поездки в Украину 21 мая, из-за ситуации с безопасностью.

Об этом она рассказала журналистам в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Из-за российских обстрелов из соображений безопасности Бербок пришлось отменить запланированный на вторник визит в Харьков. Она уже посещала город в январе 2023 года и хотела узнать больше о положении гражданского населения, пишет Tagesspiegel.

В то же время президент Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел наградил ее орденом Ярослава Мудрого "За заслуги" – соответствующий указ вышел в начале года.

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ФОТО: IMAGO / THOMAS TRUTSCHEL

Во время визита на "одну из крупнейших электростанций" Украины (какую именно, не уточняется) вместе с министром энергетики Германом Галущенко Бербок обвинила правителя России Владимира Путина в целенаправленном терроре против инфраструктуры и украинского гражданского населения.

Глава немецкого МИД повторила свой призыв к международным партнерам предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, "чтобы защитить не только крупные города, но и инфраструктуру".

Как сообщалось, для Анналены Бербок это уже седьмой с начала полномасштабного вторжения России визит в Украину. По его случаю глава МИД Германии призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.