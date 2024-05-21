Бербок в Україні отримала орден і зізналася, що планувала поїхати в Харків

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок була змушена скасувати візит до Харкова, запланований у межах поїздки до України 21 травня, через безпекову ситуацію.

Про це вона розповіла журналістам у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Через російські обстріли з міркувань безпеки Бербок довелося скасувати запланований на вівторок візит до Харкова. Вона вже відвідувала місто в січні 2023 року і хотіла дізнатися більше про становище цивільного населення, пише Tagesspiegel.

Водночас президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністеркою закордонних справ нагородив її орденом Ярослава Мудрого "За заслуги" – відповідний указ вийшов на початку року.

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Фото: IMAGO / Thomas Trutschel

Під час візиту на "одну з найбільших електростанцій" України (яку саме, не уточнюється) разом із міністром енергетики Германом Галущенком Бербок звинуватила правителя Росії Владіміра Путіна у цілеспрямованому терорі проти інфраструктури та українського цивільного населення.

Голова німецького МЗС повторила свій заклик до міжнародних партнерів надати Києву більше засобів протиповітряної оборони, "щоб захистити не тільки великі міста, а й інфраструктуру".

Як повідомлялось, для Анналени Бербок це вже сьомий від початку повномасштабного вторгнення Росії візит до України. З його нагоди голова МЗС Німеччини закликала до посилення міжнародної підтримки України у сфері протиповітряної оборони.

Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.