Німеччина на "Рамштайні" заручилась підтримкою ініціативи з пошуку ППО для України

Кілька держав на 22-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 травня висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів протиповітряної оборони для Києва.

Про це оголосило німецьке Міноборони у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Додатково Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами" (ймовірно, не обов’язково в межах ініціативи ФРН), а Латвія – висловила бажання приєднатись до ініціативи.

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Ein Ergebnis der digitalen Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe #UDCG: Zahlreiche Partner wollen die 🇩🇪 Initiative zur Stärkung der 🇺🇦 #Luftverteidigung unterstützen. 🇧🇪🇩🇰🇳🇱🇳🇴🇨🇦helfen finanziell, 🇺🇸🇬🇧🇫🇷🇪🇸🇷🇴🇧🇪🇱🇹 mit Material und Raketen. 🇱🇻 will der Initiative #IAAD neu beitreten. — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 20, 2024

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від Міноборони щодо виділення додаткових 3,8 мільярда євро на допомогу Україні на додачу до вже оголошених 7,1 мільярда.

Нагадаємо, уряд Німеччини запустив ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони, які можна передати Україні, 17 квітня. Берлін пізніше повідомляв, що обговорює з Данією та Нідерландами фінансування ініціативи.

У квітні Бельгія також оголосила про виділення 200 мільйонів євро на німецьку ініціативу, а у травні Канада пообіцяла дати понад 55 мільйонів доларів.