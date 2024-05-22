МИД Эстонии выделил на гуманитарную помощь Украине более 650 тысяч евро

МИД Эстонии заявил о выделении 656 447 евро на гуманитарную помощь Украине – помощь предназначена прежде всего для поддержки потребностей образования в прифронтовых районах и местных детей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Отдел по связям с общественностью Министерства иностранных дел сообщил, что 352 695 евро будут использованы в рамках деятельности некоммерческой организации Eesti Pagulasabi для многоцелевой финансовой помощи в наиболее уязвимых регионах Украины, для улучшения быта людей в Украине и среди украинских беженцев в Грузии.

С помощью 303 752 евро некоммерческое объединение Mondo организует летние лагеря послешкольного образования для запорожских школьников и предложит поддержку в области психического здоровья людям в Украине.

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"Жители Украины, включая маленьких детей, платят высокую и болезненную цену из-за российского террора. Ежедневные атаки, в частности в Харьковской области в последние недели, привели к гибели мирных жителей, разрушению зданий и вынужденному покиданию тысячами уязвимых людей своих домов. Наш долг – всячески поддерживать их", – заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Благодаря нашим стратегическим партнерам мы со своей помощью быстрее всего достигаем тех, кто в помощи нуждается", – добавил он.

Министерство иностранных дел помогало Украине в основном на двусторонней основе через партнеров по оказанию стратегической гуманитарной помощи, а также через Международный комитет Красного Креста и организации гуманитарной помощи под эгидой ООН. Кроме того, была отправлена разнообразная помощь в виде конкретных предметов, в последнее время это преимущественно медицинское оборудование, транспортные средства и энергоносители.

Объем гуманитарной помощи Украине со стороны всех секторов Эстонии пока составил уже не менее 26,6 млн евро, из которых вклад государственного сектора составил 7,5 млн евро.

Напомним, Министерство иностранных дел Дании 7 мая объявило о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере 250 миллионов датских крон (33,5 миллиона евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности наиболее пострадавших украинцев.

В прошлом месяце в Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда – механизма долгосрочной военной поддержки Украины – на еще 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро) на 2024 год.