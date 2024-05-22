В Бундестаге призвали Францию "сопровождать громкие заявления действиями" в поддержке Украины

Глава оборонного комитета Бундестага Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Францию активизировать помощь Украине оружием, отметив, что ее вклад контрастирует с заявлениями, которые звучат от Парижа.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Штрак-Циммерманн, которая является ключевым кандидатом "Свободных демократов" на выборах в Европарламент и одной из самых активных в Германии адвокатов поддержки Украины, заявила, что Франция должна была бы ускорить поставки оружия Украине.

Ее комментарии появились перед встречей в среду в формате "Веймарского треугольника" – министров иностранных дел Германии, Франции и Польши.

Реклама:

"Проблема заключается в том, что Польша делает для своей соседки очень много, Германия делает много, а Франция по сравнению с ними делает мало", – отметила она.

Депутат выразила надежду, что все три страны смогут быстро передать Украине больше оружия, боеприпасов и ПВО.

"Украина имеет ограниченное время, и абсолютно все должно поступать гораздо быстрее... Что я действительно ожидаю – это чтобы Франция, которая является важным государством, не только выступала с сильными речами – этим я не хочу сказать, что это неправильно, – но и подкрепляет свои слова действиями", – заявила Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Ее слова относительно заявлений Парижа могут касаться настаивания Макрона, что следует не исключать введения войск союзников в Украину, чтобы держать Россию в неопределенности, а также его программной речи.

Politico напоминает подсчеты немецкого Kiel Institute, согласно которым Германия является второй после США по объемам помощи Украине, а Франция существенно отстает. В то же время французский министр обороны Себастьен Лекорню неоднократно критиковал эти подсчеты и настаивает, что Франция всегда предоставляла анонсированную помощь, а так происходит не во всех случаях.