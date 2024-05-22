У Бундестазі закликали Францію "супроводжувати гучні заяви діями" у підтримці України

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала Францію активізувати допомогу Україні зброєю, зауваживши, що її внесок контрастує із заявами, які лунають від Парижа.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Штрак-Циммерман, яка є ключовою кандидаткою "Вільних демократів" на виборах до Європарламенту та однією з найактивніших у Німеччині адвокатів підтримки України, заявила, що Франція мала би прискорити постачання зброї Україні.

Її коментарі з’явилися перед зустріччю у середу у форматі "Веймарського трикутника" – міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі.

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"Проблема полягає у тому, що Польща робить для своєї сусідки дуже багато, Німеччина робить багато, а Франція порівняно з ними робить мало", – зауважила вона.

Депутатка висловила сподівання, що усі три країни зможуть швидко передати Україні більше зброї, боєприпасів та ППО.

"Україна має обмежений час, і абсолютно все має надходити набагато швидше… Що я справді очікую – це щоби Франція, яка є важливою державою, не лише виступала із сильними промовами – цим я не хочу сказати, що це неправильно, – але й підкріплює свої слова діями", – заявила Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Її слова щодо заяв Парижа можуть стосуватися наполягання Макрона, що слід не виключати введення військ союзників в Україну, аби тримати Росію у невизначеності, а також його програмної промови.

Politico нагадує підрахунки німецького Kiel Institute, згідно з якими Німеччина є другою після США за обсягами допомоги Україні, а Франція суттєво відстає. Водночас французький міністр оборони Себастьєн Лекорню неодноразово критикував ці підрахунки та наполягає, що Франція завжди надавала анонсовану допомогу, а так стається не у всіх випадках.