Глава МИД Германии высказалась о легитимности Зеленского

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок подчеркнула, что у Германии нет сомнений в легитимности президента Владимира Зеленского несмотря на то, что Украина не имеет возможности провести очередные президентские выборы, учитывая военное положение.

Об этом Бербок сказала на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, пишет "Европейская правда".

Бербок заявила, что Украина не хочет быть оккупированной и стремится жить свободно, а единственный, кто против – Владимир Путин, который напал на Украину и таким образом делает невозможным проведение выборов.

"Четко понятно, что Владимир Зеленский является правомерным легитимным президентом Украины. Те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе", – сказала она, пообещав поддерживать процессы реформ, которые проводит Украина.

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Министр отметила, что в конституциях не только Украины, но и многих стран, в том числе и Германии, прописана невозможность проведения выборов во время военного положения.

"Это очень низкая игра: что именно те, кто начал эту войну и сделал невозможным выборы, выносит сейчас нарратив миру о якобы нелегитимности президента, поскольку он не переизбран", – сказала Бербок.

Ранее в Еврокомиссии отвергли утверждение пропаганды РФ о якобы "нелегитимности" президента Зеленского.

Американские спецслужбы отметили, что в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.