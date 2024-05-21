Главе МИД Германии показали разрушенную российскими ракетами ТЭС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 мая посетила одну из крупнейших ТЭС, разрушенную российским ракетным ударом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что РФ ударила по станции, когда в Украине не хватало ракет противовоздушной обороны, поэтому из 11 целей удалось сбить только шесть.

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"Мы потеряли более 8 гигаватт в системе... У нас есть ограничения в часы пикового потребления в течение рабочих дней. Мы можем балансировать систему, однако это очень сложно... Мы готовимся к следующей зиме – это то, что мы должны делать", – сказал он журналистам.

ФОТО С САЙТА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ

Бербок отметила, что "российский террор целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру".

"Мы видим, что даже в теплые весенние дни потребление электроэнергии приходится сокращать, потому что все ТЭС были повреждены прицельными атаками в последние месяцы", – подчеркнула она.

Министр вспомнила, как во время визита в Харьков в 15-градусный мороз видела, что "люди замерзали до смерти из-за прекращения теплоснабжения". "Можно только представить, что будет, если не удастся запустить эти ТЭС до зимы, что это будет означать для потребителей электроэнергии и тепла", – отметила Бербок.

Во вторник Бербок в седьмой раз с начала полномасштабного вторжения России посетила Украину. По случаю визита глава МИД Германии призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Бербок также высказалась о легитимности президента Владимира Зеленского.