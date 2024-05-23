FT: ЕС планирует закрыть белорусский путь ввоза роскошных авто в Россию

ЕС готовится ужесточить санкции против Беларуси, чтобы закрыть лазейку, которая позволяла Москве импортировать роскошные автомобили и другие западные товары, запрещенные введенными ранее санкциями.

Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на проект санкционного решения ЕС, пишет "Европейская правда".

ЕС уже ввел несколько раундов санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко, но ограничения в отношении Беларуси были слабее, чем в отношении России. Это позволило Кремлю использовать своего союзника как лазейку для поставки западных товаров, которые используют в военных действиях, а также предметов роскоши.

Новые ограничения, которые обсуждают страны-члены ЕС, имеют целью "минимизировать риск обхода" санкций. Новые санкции запретят экспорт в Беларусь и через нее технологий и товаров, которые могут иметь военное применение, а также сжиженного природного газа.

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ЕС также прекратит импорт алмазов из Беларуси, что является зеркальным отражением недавнего запрета на камни российского происхождения.

Также санкции должны остановить поток элитных авто в Россию. При нынешней системе европейские автопроизводители все еще могут продавать свои автомобили высокого класса в Беларусь, но не в Россию.

"Люди из окружения Лукашенко, которые имели связи с Россией, были крупными бенефициарами этого. Они обогащались... Мы также знаем, что именно так предметы роскоши попадают в Россию – через Беларусь", – сказал Витис Юрконис, директор проектов аналитического центра Freedom House в Вильнюсе.

Напомним, Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России.

В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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