Politico: Должность еврокомиссара по вопросам обороны в новой ЕК может достаться Польше

Должность еврокомиссара по вопросам обороны в новом составе Еврокомиссии, которая появится впервые, может достаться Польше.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Politico от 23 мая с прогнозами относительно того, как может выглядеть следующий состав Еврокомиссии после европейских выборов.

Издание опубликовало возможные расклады того, как будет выглядеть следующий состав ЕК, ссылаясь на информацию, которая часто звучит в обсуждениях в политических и дипломатических кругах.

Наиболее вероятным кандидатом в Еврокомиссию от Польши называют нынешнего министра иностранных дел Радослава Сикорского – на новую должность еврокомиссара по вопросам обороны (которая до сих пор была объединена с должностью главного дипломата ЕС).

Реклама:

Премьер Дональд Туск благодаря своему влиянию в Европейской народной партии и отношениям с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен имеет высокие шансы "выторговать" для Польши весомую должность; не исключают, что это также может быть сфера расширения.

Впрочем, Польша – не единственный претендент на еврокомиссара по вопросам обороны; интерес к этой должности якобы выражали также Чехия, Финляндия, Греция.

Эстонского премьера Каю Каллас активно обсуждают как кандидата на следующего главного дипломата ЕС вместо Жозепа Борреля, но это будет зависеть от того, как распределятся другие влиятельные должности.

Читайте также: Урсула против всех: как проходили дебаты кандидатов в президенты Еврокомиссии.