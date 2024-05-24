Макрон: Путин не готов к миру

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что на третьем году полномасштабной войны глава РФ Владимир Путин не готов к миру.

Об этом Макрон сказал в интервью CNBC, пишет "Европейская правда".

Макрон комментировал отказ Путина от предложения французского президента ввести перемирие на время Олимпийских игр.

Президент Франции отметил, что "олимпийское перемирие" – это традиция, и было бы "очень важно использовать это окно в течение одного месяца".

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В то же время он подчеркнул, что перемирие не является для него финалом. "Устойчивый мир – это финал", – сказал Макрон.

Но, по словам французского президента, Путин не дал согласия на его предложение.

"Итак, для всех в мире все понятно. Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру", – отметил президент Франции.

Президент Владимир Зеленский относительно идеи "перемирия" во время Олимпиады в Париже заявил, что не очень понимает эту инициативу, и назвал предложение "неживой историей".

Путин на пресс-конференции во время визита в Китай 17 мая прокомментировал идею "олимпийского перемирия", намекнув, что Москва ее не примет.

В апреле Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.