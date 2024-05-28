Президент Финляндии: Сделаем все, чтобы Украина победила

Президент Финляндии Александер Стубб с рабочим визитом посетил Эстонию, где в частности обсудил помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Глава государства выразил убеждение, что вся политика безопасности должна сфокусироваться на поддержке Украины. По его мнению, Европа отстает в вопросе помощи Киеву оружием.

"На данном этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила", – пообещал Стубб.

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На повестке дня визита финского лидера в Эстонию были двусторонние отношения между странами, безопасность и оборона, а также энергетические вопросы и критическая инфраструктура.

Во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом Стубб отметил, что они также обсудили гибридные атаки России, события в Грузии и важность поддержки Украины.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия, возможно, испытывает страны-члены НАТО на своей западной границе, где Москва усилила провокации в отношении соседних стран-членов Альянса.

Его комментарии прозвучали после инцидента, когда российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, которые маркируют судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну. Эстония ждет объяснений по этому поводу.

Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев на эстонско-российской границе на реке Нарва и требует немедленно вернуть их на место.

Напомним, в начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, который свидетельствовал о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.