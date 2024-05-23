Россияне убрали фарватерные метки с эстонской части реки Нарва, Эстония ждет объяснений

Российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, которые маркируют судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну; Эстония ждет объяснений по этому поводу.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В ночь на 23 мая российские пограничники убрали несколько десятков буев, расположенных в эстонской части Нарвы, которые маркируют судоходное русло реки. Эстония ежегодно устанавливает эти буи перед началом лета, иногда с изменениями – поскольку глубина реки в той или иной зоне со временем меняется. В этом году их начали устанавливать 13 мая.

Руководитель регионального бюро пограничной охраны Эрик Пургель пояснил, что до начала полномасштабной войны России против Украины Эстония и Россия устанавливали маркеры фарватера по взаимному согласию, но с 2023 года РФ не соглашается с предложениями Эстонии.

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"Мы решили установить плавучие метки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие по ошибке не зашли в российские воды", – пояснил Пургель.

По его словам, в этом году в РФ заявили, что не согласны с местом установки около половины из 250 буев. За минувшую ночь российские пограничники сняли 24 буя – часть из них относятся к тем, с установлением которых Россия не соглашалась.

"Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой и требует объяснений по поводу снятия буев, а также их возвращения. Департамент ждет от России доказательств того, что ранее согласованный фарватер изменился, и если доказательства не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", – добавил Пургель.

Премьер Кая Каллас в первом комментарии по поводу инцидента отметила, что Таллинн будет подходить к этому случаю уравновешенно и при необходимости консультироваться с союзниками.

"Мы сейчас видим это частью более широкой схемы, когда Россия пытается своими действиями сеять тревогу", – отметила Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна отметил, что случай следует воспринимать спокойно, потому что это часть провокационного поведения, к которому в последнее время прибегает Россия.

Напомним, в начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, свидетельствующий о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.