С сайта правительства России исчез проект об одностороннем изменении морских границ в Балтике

С сайта правительства России исчез проект закона от российского Министерства обороны по одностороннему изменению границ с соседями в Балтийском море.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Законопроект, который привлек внимание The Moscow Times во вторник, уже отсутствует на сайте правительства. В веб-архиве осталась копия описания проекта, который российское Минобороны предлагало к рассмотрению.

Напомним, во вторник на сайте правительства заметили проект, свидетельствующий о намерениях РФ объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

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Для этого хотели изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряют ширину территориального моря РФ, а также прилегающей зоны у побережья и островов.

Литва после появления новости назвала это провокацией. Финляндия сообщила, что "уточняет детали".

Глава МИД Эстонии предположил, что целью появления этого документа было "посеять смятение".

Между тем глава комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу заявил, что это новый сигнал о том, что НАТО пора "проснуться" и начать адекватно реагировать на действия России.