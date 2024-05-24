Премьер Финляндии предположил, что РФ испытывает НАТО своим планом по границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия, возможно, испытывает страны-члены НАТО на своей западной границе, где Москва усилила провокации в отношении соседних стран-членов Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Выступая в Риге в пятницу во время своего визита в Латвию, он отметил, что "мы должны быть хорошо подготовлены ко всем видам угроз, исходящих из России".

"Возможно, они нас испытывают, но мы этого еще не знаем", – сказал Орпо, добавив, что РФ будет оставаться "наиболее значимой прямой угрозой европейской безопасности".

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По его словам, между всеми этими вопросами в Финляндии, Литве и Эстонии есть временная связь, но "сейчас пришло время успокоиться и очень внимательно посмотреть на то, что на самом деле происходит".

Его комментарии прозвучали после инцидента в четверг, когда российские пограничники убрали из эстонских вод на реке Нарва буи, которые маркируют судоходное русло и устанавливаются заново каждую весну. Эстония ждет объяснений по этому поводу.

Европейский Союз ожидает от России объяснений относительно снятия буев на эстонско-российской границе на реке Нарва и требует немедленно вернуть их на место.

Напомним, в начале недели получил огласку проект, опубликованный на сайте правительства России, который свидетельствовал о намерениях Москвы в одностороннем порядке изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Через некоторое время проект исчез с сайта.