Комитет ПАСЕ признал стирание РФ украинской культурной идентичности элементом геноцида

Комитет культуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.

Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Кравчук отметила, что комитет по вопросам культуры ПАСЕ в Копенгагене единогласно поддержал ее резолюцию "Противодействие уничтожению культурной идентичности во время войны и мира".

ПАСЕ рассмотрит принятие резолюции на своей июньской сессии. Среди ключевых положений документа:

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обеспечить полное возмещение ущерба на основе международного права и гарантировать неповторение разрушений;

повысить осведомленность о том, как пропаганда, колониальные и неоколониальные практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в том числе в отношении культурного наследия;

предусмотреть санкции против всех, кто осуществляет или способствует незаконной передаче или торговле артефактами, проводит незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных государственных учреждений.

Резолюция закрепляет, что Россия использует культурные "чистки" как инструмент войны, чтобы отрицать существование другой культурной идентичности и стереть исторические корни, ценности, наследие, литературу, традиции и язык.

Такие действия являются военными преступлениями и преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую нацию или по крайней мере ее часть, в том числе путем уничтожения украинской идентичности и культуры, отметила Кравчук. Это часть кампании геноцида, которую Россия проводит против украинского народа, добавила депутат.

Свое выступление в комитете Кравчук проиллюстрировала книгой писателя Владимира Вакуленко, которую напечатало издательство Vivat, чья типография в Харькове была разрушена ракетным ударом России. Владимира Вакуленко убили российские оккупанты. В результате ракетного удара погибла и писательница Виктория Амелина, которая нашла дневник Вакуленко в оккупации и написала предисловие к книге.

"Эта трагическая история. "Новое расстрелянное возрождение" – это то, о чем моя резолюция. О том, как сохранить то, что Россия пытается разрушить, убить и стереть. Она об украинской культуре, нашем наследии и идентичности", – прокомментировала Кравчук.

Напомним, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, касающуюся положения украинских детей.

Документ содержит важное политическое подтверждение того, что Россия совершает преступление геноцида, системно похищая украинских детей. Подробно о том, почему это важно, "Европейская правда" писала в статье.