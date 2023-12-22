Байден утвердил санкции против иностранных банков, помогающих РФ покупать военные товары

Президент США Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.

Указ, как сообщает "Европейская правда", опубликован на сайте Белого дома.

Документ предусматривает, что министр финансов США после консультаций с государственным секретарем и, при необходимости, министром торговли может накладывать на иностранное финансовое учреждение санкции, если оно помогло с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором РФ.

Другое основание введения санкций – предоставление "любой услуги, связанной с военно-промышленной базой России, включая продажу, поставку или передачу... любого товара или класса товаров".

Под "иностранными финансовыми учреждениями" подразумеваются любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги – от банков до пенсионных фондов или операторов платежных систем, а также их дочерние компании.

Отдельно указ Байдена предусматривает, что такие санкции могут накладываться без предупреждения, поскольку в противном случае существует риск сокрытия активов, подлежащих ограничениям.

Документ также предусматривает введение ограничений на российские бриллианты путем правки другого указа о санкциях против России, как это было договорено лидерами "Группы семи" ранее в этом месяце.

Западные финансовые учреждения в основном прекратили вести бизнес с Россией. Но представители администрации Байдена ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки в других странах, чтобы те избегали российских контрабандных схем.

Напомним, на этой неделе Соединенные Штаты объявили, что переходят к следующему этапу усиления санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ и усиление контроля за такими действиями.

Администрация Байдена также активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.