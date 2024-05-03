NYT: Украина уже получила первые партии новой помощи США, но большинство будет не раньше лета

Соединенные Штаты уже передали Украине небольшие партии первой военной помощи из пакета на 1 миллиард евро, объявленного после разблокирования финансирования в Конгрессе, но на поставку всей техники могут уйти месяцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале The New York Times, который основывается на показаниях более десятка должностных лиц из США и Европы.

NYT утверждает, что уже 28 апреля Украина получила от США партию противотанковых ракет, снарядов и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Вторая партия этого американского вооружения прибыла в понедельник, 29 апреля.

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На следующий день в Польшу прибыла новая партия ракет-перехватчиков к системе Patriot из Испании, которые, по словам испанского чиновника, "вскоре будут на украинском фронте".

Часть нового вооружения для Украины начала поступать еще до объявлений, пишет NYT. Британский источник заявил газете, что часть помощи из британского пакета, о котором премьер-министр Британии Риши Сунак объявил 23 апреля, начала поступать уже несколько недель назад.

Тем не менее, основная масса оружия из крупных пакетов помощи, которые объявили США, Британия и Германия, поступит в Украину через несколько месяцев.

Одна из причин – логистическая: боевые машины, катера, современные пушки, пусковые установки и и системы противовоздушной обороны из-за их размеров их часто приходится перевозить морем и поездами с усиленной охраной.

Американский чиновник заявил NYT, что большая часть крупного вооружения и даже часть боеприпасов, будет отправлена из США и, скорее всего, не будет доставлена до середины лета, а то и позже.

Кроме того, американская сторона должна определить, откуда именно брать обещанную Украине технику так, чтобы не поставить под угрозу боеспособность подразделений НАТО, которые ее используют.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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