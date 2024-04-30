Белый дом: Украина уже получает оружие из нового пакета помощи США

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что Украина уже получает оружие из нового пакета помощи, который США объявили на прошлой неделе после его принятия Конгрессом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам представительницы администрации президента США, она хочет быть "осторожной" в этом вопросе, ведь речь идет о вопросах оперативной безопасности.

"Помощь в Украину идет. Сейчас они получают эту поддержку в сфере безопасности", – отметила Жан-Пьер.

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Она выразила надежду, что это вооружение поможет украинским вооруженным силам на линии фронта, чтобы они сумели себя защитить.

На прошлой неделе после 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 млрд долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

Программа USAI предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины, а не поставляет оборудование со своих складов.

В то же время советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Украина получила дальнобойные ракеты ATACMS и их поставки будут продолжаться и в будущем.

Это стало возможным после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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