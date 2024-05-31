Испания присоединится к ІТ-коалиции в рамках "Рамштайн"

На заседании руководящей группы так называемой ІТ-коалиции в рамках Контактной группы по вопросам обороны на этой неделе о намерениях присоединиться к ней объявила Испания – она станет тринадцатой страной-участницей.

Об этом 31 мая сообщило Министерство обороны Украины, пишет "Европейская правда".

На заседании в Таллинне участники ІТ-коалиции и наблюдатели подвели итоги первых поставок оборудования Украине и объявили о новых взносах. Они также подтвердили новые взносы в размере 22 миллионов евро от Люксембурга, Исландии, Эстонии и Бельгии.

Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон отметила, что 2 миллиона евро эстонского взноса будут использованы для развития системы "Оберег", обеспечивающей процесс учета военнообязанных в Украине.

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Кроме того, перед заседанием ІТ-коалиции представители Министерства обороны Украины представили партнерам систему ситуационной осведомленности DELTA.

ІТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности.

В феврале государства-участники коалиции по развитию ІТ-возможностей Украины завершили подписание соглашения о сотрудничестве. Сейчас в нее входят 12 государств: Эстония и Люксембург, как страны-лидеры, Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Япония и Украина.