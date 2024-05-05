Чехия и Эстония подтвердили, что не придут на инаугурационный фарс Путина

В Чехии и Эстонии подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский в эфире телеканала Nova в воскресенье объявил, что правительство отозвало посла Чехии в России Витезслава Пивоньку, и на инаугурации Путина во вторник чешского представителя не будет.

"Нынешние отношения между Чехией и Россией не соответствуют тому, что представитель нашего посольства должен присутствовать на инаугурации российского президента во вторник", – пояснил Липавский.

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А министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна в комментарии местным СМИ, в частности ERR, также подтвердил отсутствие эстонского представителя на путинском спектакле 7 мая.

"Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения с государством-агрессором, и мы решили не посещать церемонию инаугурации Путина", – заявил Тсахкна, добавив, что Таллинн "считает немыслимым участие в церемониях, которые увековечивают его правление".

По данным журналиста "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, о намерениях игнорировать инаугурацию заявили также Великобритания, Латвия, Литва и Канада. Европейский Союз пока не сделал официального заявления по этому вопросу.

Так называемые президентские выборы в России, которые европейские страны не признали демократическими и справедливыми, состоялись 15-17 марта и завершились победой Владимара Путина. Ему нарисовали рекордные 88% поддержки.

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