Не все государства-члены Европейского Союза решили игнорировать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая, в частности Франция, которая будет представлена на уровне посла.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Европейский дипломат на условиях анонимности сообщил агентству, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "инаугурацию" кремлевского правителя, но остальные семь государств пришлют своих представителей.

Дипломатический источник в Париже отдельно уточнил Reuters, что "Франция будет представлена своим послом в России".

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Источник добавил, что Франция ранее осуждала репрессивные условия, в которых состоялись выборы, а также организацию выборов на оккупированных Россией украинских территориях, которые Париж считает нарушением международного права и Устава ООН.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя. Ряд государств ЕС уже объявили, что не будут присутствовать.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.