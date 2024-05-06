Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" руководителя России Владимира Путина после так называемых "перевыборов".

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано отметил, что разосланные Кремлем приглашения на "инаугурацию" Путина во вторник доставлены в представительства стран-членов и ЕС в Москве.

"Мы сейчас обсуждаем со странами-членами ЕС форму нашего ответа. Мы всегда стремимся иметь скоординированный подход ЕС везде, где это возможно, во внешней политике... Финальное решение еще не принято", – отметил Стано.

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"Но я могу поделиться тем, что верховный представитель Жозеп Боррель против того, чтобы ЕС принимал участие в этом событии в Москве завтра", – заявил спикер.

Ранее Чехия и Эстония, а также Латвия подтвердили, что их представители не будут посещать так называемую инаугурацию Владимира Путина 7 мая.

Европарламент ранее принял резолюцию, в которой осудил то, как проходили "перевыборы" Владимира Путина и призвал не считать их легитимными.

После фальсифицированных "выборов" в России Путин потерял легитимность как президент этого государства, поэтому "Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" в отношении этого лица. Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.