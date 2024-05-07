Боррель дал совет государствам ЕС по "инаугурации" Путина

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию" главы РФ Владимира Путина.

Об этом Боррель сказал, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

Боррель рассказал, что после многих дискуссий с государствами-членами он направил им всем сообщения со своим пониманием того, что "правильно было бы не посещать эту "инаугурацию". "Моим советом было не делать этого. Я думаю, что большинство государств-членов не будут участвовать", – сказал он.

Боррель вспомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и что выборы в России были ни честными, ни справедливыми.

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По его словам, украинцам и многим в мире будет трудно понять, почему в этой ситуации европейские представители будут присутствовать на "инаугурации" в Москве.

"Это было бы четкое противоречие. Мой совет государствам-членам был не посещать, и я надеюсь, что многие из них будут следовать этим указаниям. Но каждое государство-член полностью суверенно в том, чтобы решить – идти или не идти", – добавил Боррель.

Напомним, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступает против присутствия представителей Евросоюза на церемонии "инаугурации" кремлевского правителя.