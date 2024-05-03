Лондон разрешил ВСУ бить британским оружием по целям в РФ – Reuters

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время необъявленного визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам британского министра, Киеву решать, использовать ли оружие для ударов по российской территории.

"Украина имеет такое право. Так же, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищает себя", – сказал Кэмерон в интервью агентству у Михайловского собора.

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Это первое публичное признание права Украины использовать британское оружие для ударов вглубь России со стороны топ-чиновника Великобритании.

Кэмерон встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским во время своего второго визита в Киев в должности министра иностранных дел, сообщило агентство.

О визите не сообщалось публично, как и о встречах Кэмерона с Кулебой и Зеленским.

Недавно новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Она не уточнила, о каких странах идет речь.

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью стрельбы более 250 км. Украина начала использовать их прошлой весной.