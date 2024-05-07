Премьер Латвии: Ядерными угрозами РФ хочет повлиять на участников Саммита мира

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия снова угрожает применить ядерное оружие для запугивания стран, которые в июне примут участие в Саммите мира по Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии и своими коллегами из Эстонии и Литвы, сообщает Delfi.

Латвийский премьер отметила, что Россия угрожает всей Европе – так было и в прошлом, и сейчас ничего особо не изменилось.

"Сегодняшней встречей мы подтверждаем, что работаем в рамках НАТО и над укреплением обороноспособности Европейского Союза", – заявила Силиня.

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Она отметила, что сейчас военный потенциал будет укрепляться за счет развития оборонной промышленности, и необходимо добиться того, чтобы все страны НАТО тратили не менее 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.

"Некоторые страны яснее осознали, каковы истинные угрозы со стороны России. Осознание этих угроз дает Украине больше возможности победить в войне с Россией", – сказала глава латвийского правительства.

В свою очередь премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что нынешние угрозы России применить ядерное оружие распространяют с целью сдерживания решений, которые планируют принять в поддержку Украины.

Каллас подчеркнула, что Россия и раньше угрожала применить ядерное оружие, но это была лишь угроза. Однако нельзя с уверенностью сказать, что ядерное оружие не будет применено, поскольку Россия склонна действовать непредсказуемо.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что "важно всегда громко говорить, что в этой войне нельзя использовать ядерное оружие".

Он подчеркнул, что год назад на встрече с главой Китая, а также во время других встреч с мировыми лидерами он всегда подчеркивал эту позицию.

Напомним, накануне Министерство обороны России анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые вызвали осуждение западных государств.

Во вторник Министерство обороны Беларуси объявило о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.