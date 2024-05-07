Беларусь вслед за Россией решила внезапно проверить свои носители ядерного оружия

Министерство обороны Беларуси 7 мая объявило о "внезапной проверке" средств-носителей нестратегического ядерного оружия – вслед за аналогичным объявлением России.

Об этом говорится в сообщении белорусского Минобороны, пишет "Европейская правда".

Решение о проведении внеплановой проверки носителей ядерного оружия принял самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25", – объявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

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Он добавил, что во время проверки "будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами".

В прошлом месяце в Беларуси одобрили новую военную доктрину, которая впервые предусматривает применение ядерного оружия.

На белорусской территории, как известно, находится тактическое ядерное оружие России по договоренности между Минском и Москвой.

Напомним, что накануне Министерство обороны России анонсировало учения по применению нестратегического ядерного оружия, которые вызвали осуждение западных государств.