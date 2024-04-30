Посол Дании оптимистически настроен по поводу прибытия F-16 в Украину летом

Посол Дании в Киеве Оле Эгберг Миккельсен поделился, что оптимистично настроен относительно прибытия в Украину истребителей F-16 летом.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает "Европейская правда".

Посол напомнил, что премьер-министр Метте Фредериксен недавно была в Украине и сообщила, что самолеты прибудут этим летом.

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"В каком месяце, она не уточнила. Я могу только сослаться на то, что она сказала. Конечно, это сложно в том смысле, что речь идет не только о самолете, это только одна составляющая. Там целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета", – сказал посол.

Он добавил, что встречался с некоторыми украинскими пилотами на авиабазе в Дании еще в августе прошлого года.

"Могу вам сказать, что они очень, очень хотят начать (использование самолетов. – Ред.). Так что я оптимистически настроен, я уверен, что они скоро прибудут, и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", – отметил дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.