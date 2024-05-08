Брюссель после "инаугурации" Путина объяснил, почему для ЕС он все еще "президент"

В Европейской комиссии объяснили, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина "президентом" России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.

Об этом на брифинге в Брюсселе в среду заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано сказал, что ЕС как таковой не имеет полномочий признавать или не признавать чью-либо власть, а традиционно такое решение принимают государства-члены.

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"Конечно, если 27 стран-членов единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, мы можем иметь эту позицию".

В случае России нет общеевропейской позиции ЕС, согласованной 27 странами, которая бы утверждала, что мы не видим Путина легитимным представителем России", – сказал Стано.

"Фактом является то, что он сидит в Кремле, и из Кремля он управляет самой насильственной и жестокой агрессией в новейшей истории Европы, агрессией против Украины", – добавил спикер.

Стано отметил, что ЕС выразил консенсусную позицию по так называемым "выборам президента" в России в заявлении от 18 марта, которое согласовали 27 государств-членов. В этом заявлении Евросоюз раскритиковал российские "выборы" как проходившие с многочисленными ограничениями без участия реальной оппозиции и проводились в том числе на оккупированных территориях Украины.

"Поэтому повторю – позиция ЕС относительно Беларуси, Сирии и Венесуэлы, к примеру, была согласована 27 странами-членами по определению того, как мы рассматриваем оставшихся у власти людей... В случае России... нет общеевропейской позиции о том, признаем ли мы признаем Путина легитимным президентом", – сказал Стано.

Стано также заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Владимира Путина во вторник не подвергает сомнению позицию Евросоюза о поддержке Украины.

"Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" по отношению к Владимиру Путину, поскольку он потерял легитимность после фальсифицированных "выборов". Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.