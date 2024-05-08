9 мая в Киеве проведут EuroSummit

В День Европы, который Украина с недавних пор празднует 9 мая, в Киеве при поддержке и участии представительства ЕС проведут событие, которое должно объединить представителей государственных учреждений и общественных организаций.

Ход встречи, получившей название EuroSummit, будет освещать "Европейская правда", которая является информационным партнером этого мероприятия.

EuroSummit будет проходить в четверг 9 мая с 10 до 18 часов, и в нем можно будет принять участие как физически так и следить за его открытой частью online. Организаторы приглашают всех желающих к регистрации.

Как известно, успех переговорного процесса вступления в ЕС потребует объединения усилий всех ветвей власти, государственных институтов, а также активной поддержки неправительственных организаций и экспертов/эксперток, поэтому в событии примут участие члены правительства, представители офиса президента и Верховной Рады, представительства ЕС в Украине, а также представители общественного сектора и СМИ.

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Событие призвано дать ответ на ряд вопросов. Какие возможности вступление в ЕС откроет для экономики Украины и развития общественных организаций? Какова роль представителей неправительственных организаций в процессе подготовки к вступлению в ЕС? Как общественный сектор стран-кандидатов ЕС помогал правительствам своих государств в процессе переговоров о вступлении?

EuroSummit общественных организаций организован EasyBusiness при поддержке ИСАР Единение в рамках проекта, который реализуется ИСАР Единение в консорциуме с Украинским независимым центром политических исследований и Центром демократии и верховенства права в партнерстве с Представительством ЕС в Украине.