9 травня у Києві проведуть "EuroSummit"

У День Європи, який Україна віднедавна святкує 9 травня, у Києві за підтримки та участі представництва ЄС проведуть подію, що має об’єднати представників державних інституцій та громадських організацій.

Перебіг зустрічі, що отримала назву EuroSummit, висвітлюватиме "Європейська правда", що є інформаційним партнером цього заходу.

EuroSummit проходитиме у четвер 9 травня з 10-ї до 18-ї години, і у ньому можна буде взяти участь як фізично так і слідкувати за його відкритою частиною online. Організатори запрошують усіх бажаючих до реєстрації.

Як відомо, успіх переговорного процесу вступу до ЄС вимагатиме об’єднання зусиль усіх гілок влади, державних інституцій, а також активної підтримки неурядових організацій та експертів/експерток, тож у події братимуть участь члени уряду, представники офісу президента та Верховної ради, представництва ЄС в Україні, а також представники громадського сектору та ЗМІ.

Реклама:

Подія покликана дати відповідь на низку запитань. Які можливості вступ до ЄС відкриє для економіки України та розвитку громадських організацій? Яка роль представників неурядових організацій у процесі підготовки до вступу у ЄС? Як громадський сектор країн-кандидатів ЄС допомагав урядам своїх держав у процесі переговорів про вступ?

EuroSummit громадських організацій організований EasyBusiness за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні.