9 травня у Києві проведуть "EuroSummit"
Новини — Середа, 8 травня 2024, 18:22
У День Європи, який Україна віднедавна святкує 9 травня, у Києві за підтримки та участі представництва ЄС проведуть подію, що має об’єднати представників державних інституцій та громадських організацій.
Перебіг зустрічі, що отримала назву EuroSummit, висвітлюватиме "Європейська правда", що є інформаційним партнером цього заходу.
EuroSummit проходитиме у четвер 9 травня з 10-ї до 18-ї години, і у ньому можна буде взяти участь як фізично так і слідкувати за його відкритою частиною online. Організатори запрошують усіх бажаючих до реєстрації.
Як відомо, успіх переговорного процесу вступу до ЄС вимагатиме об’єднання зусиль усіх гілок влади, державних інституцій, а також активної підтримки неурядових організацій та експертів/експерток, тож у події братимуть участь члени уряду, представники офісу президента та Верховної ради, представництва ЄС в Україні, а також представники громадського сектору та ЗМІ.
Подія покликана дати відповідь на низку запитань. Які можливості вступ до ЄС відкриє для економіки України та розвитку громадських організацій? Яка роль представників неурядових організацій у процесі підготовки до вступу у ЄС? Як громадський сектор країн-кандидатів ЄС допомагав урядам своїх держав у процесі переговорів про вступ?
EuroSummit громадських організацій організований EasyBusiness за підтримки ІСАР Єднання у межах проєкту, що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні.