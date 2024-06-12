Столтенберг рассказал, что ему пообещал Орбан по НАТО и Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном обсудил решения будущего саммита Альянса в Вашингтоне, которые Будапешт, считает он, не будет блокировать.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции 12 июня в Брюсселе перед встречей министров обороны стран Альянса, пишет "Европейская правда".

По словам генсека НАТО, на встрече с Орбаном он заявил, что цель НАТО – это мир, и Альянс "призван предотвращать войны и конфликты – но делать это путем надежного сдерживания и недопущения просчетов Москвы или других врагов в нашей способности защищать всех союзников".

"Я также вполне уверен, что Венгрия согласится с заявлениями, которые будут произнесены на саммите НАТО, подтверждающие ключевые ценности и цели НАТО", – уверен Столтенберг.

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Он, однако, признал, что по "одному конкретному вопросу" – рамкам поддержки Украины, в рамках которых НАТО будет играть ведущую роль в координации поддержки и обучении украинских военных – "были разные взгляды".

"Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в этих инициативах. Я заявил, что принимаю эту позицию", – прокомментировал генсек.

Столтенберг добавил, что Будапешт в то же время пообещал соблюдать все обязательства в рамках НАТО и продолжить финансировать общий бюджет Альянса.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

После встречи с генсеком НАТО он сообщил, что согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.