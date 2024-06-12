Орбан договорился с НАТО не поддерживать Украину, но и не блокировать решения Альянса

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом согласовал формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.

Об этом Орбан сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО в Будапеште в среду, сообщает "Европейская правда".

Орбан сказал, что на встрече они пересмотрели отношения между Венгрией и НАТО.

По словам венгерского премьера, "всем известно, что позиция Венгрии по российско-украинской войне отличается от позиции большинства государств НАТО". Но он поблагодарил генсека НАТО, что Будапешту всегда "позволяли" выражать свое отличное мнение.

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"Венгрия дала четко понять, что она не намерена блокировать любые решения в НАТО, которые могут отличаться от нашего, как мы считаем, анализа ситуации. На чем мы сконцентрировались на сегодняшней встрече... так это на том, что любые операции за пределами (НАТО) должны быть добровольными, и Венгрии были предоставлены гарантии, которых она требует", – сказал Орбан.

Он добавил, что такая договоренность соответствует запросу венгерского общества, которые на выборах в Европарламент "дали правительству мандат не участвовать в войне".

Генсек НАТО со своей стороны сказал, что он и Орбан "одобрили модальность для Венгрии не участвовать в поддержке НАТО для Украины", которую Альянс планирует предоставлять в будущем. Орбан сказал, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО, и Столтенберг "принял эту позицию".

"Никто из венгерского персонала не будет участвовать в этой деятельности, и никакие финансы Венгрии не будут использованы, чтобы ее поддерживать. В то же время премьер-министр меня заверил, что Венгрия не будет против этих усилий и позволит другим союзникам продвигаться вперед", – заявил Столтенберг.

В мае Орбан заявлял, что его страна работает над "переосмыслением" статуса членства в НАТО, чтобы позволить ей потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО.

Орбан также заявлял, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут втягивать ЕС и даже весь мир.